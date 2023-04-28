《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人民銀行營業管理部調查統計處處長周丹

表示，自２０２２年３月北京市數字人民幣全域試點以來，人民銀行營業管理部指導轄內運營機

構聚焦普惠民生、支農支小等主題，在交通出行、購物消費等小額高頻場景開展各類數字人民幣

試點活動１９１次，累計投入８７８３萬元人民幣，促消費效果顯著，將持續擴大數字人民幣應

用覆蓋面。

人行營管部貨幣金銀處處長劉治國表示，目前在數字政務、綠色金融、商業賦能、支農惠農

等領域已落地一批標誌性項目。在數字政務方面，通過為「北京市預算管理一體化系統」升級數

字人民幣代發功能，率先實現以數字人民幣形式為「專精特新」企業、退役軍人發放財政補貼。

綠色金融方面，實現在北京市碳排放權電子交易平台上進行碳交易時使用數字人民幣結算的功能

。

在商業賦能方面，以教培機構預付資金場景為切入點，利用數字人民幣智能合約生態服務平

台，實現預付資金管理，有效保障預付資金安全。在支農惠農方面，為中儲糧財務公司落地數字

人民幣發放收糧項目，實現收糧款項的全流程支付結算和業務管理，有效縮減農戶收款周期，降

低農戶資金成本。

