  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/04/2023 09:46

《駐京專電》首季北京新增人民幣貸款５５８５億創新高

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人民銀行營業管理部調查統計處處長周丹
表示，統計數據顯示，截至３月末，人民幣貸款餘額同比增長１０﹒５％，增速比上年同期高
２﹒３個百分點；一季度新增人民幣貸款５５８４﹒９億元，再創歷史同期新高，同比多增
１６６﹒５億元，為支持首都經濟回升向好提供有力支撐。一季度，北京地區存貸款均保持較快
增長，信貸結構進一步優化，對實體經濟重點領域和薄弱環節的支持力度持續增強，企業綜合融
資成本穩中有降。
　
＊製造業中長期貸款餘額同比增長５６％＊
　
　　截至３月末，製造業中長期貸款餘額同比增長５６﹒１％，比各項貸款增速高４５﹒６個百
分點；科技型中小企業貸款餘額同比增長４７％，比各項貸款增速高３６﹒５個百分點；綠色貸
款餘額同比增長３５﹒５％，比各項貸款增速高２５個百分點；普惠小微貸款餘額同比增長
２２﹒３％，比各項貸款增速高１１﹒８個百分點；普惠小微貸款授信戶數為１１９﹒７萬戶，
同比增長２６﹒９％，比年初增加６萬戶。
　　企業綜合融資成本穩中有降。３月份，新發放企業貸款加權平均利率為３﹒１９％，比上年
同期低３３個基點；普惠小微企業貸款加權平均利率為４﹒０２％，比上年同期低６７個基點，
創統計以來新低。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金