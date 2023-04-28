《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人民銀行營業管理部調查統計處處長周丹

表示，統計數據顯示，截至３月末，人民幣貸款餘額同比增長１０﹒５％，增速比上年同期高

２﹒３個百分點；一季度新增人民幣貸款５５８４﹒９億元，再創歷史同期新高，同比多增

１６６﹒５億元，為支持首都經濟回升向好提供有力支撐。一季度，北京地區存貸款均保持較快

增長，信貸結構進一步優化，對實體經濟重點領域和薄弱環節的支持力度持續增強，企業綜合融

資成本穩中有降。



＊製造業中長期貸款餘額同比增長５６％＊



截至３月末，製造業中長期貸款餘額同比增長５６﹒１％，比各項貸款增速高４５﹒６個百

分點；科技型中小企業貸款餘額同比增長４７％，比各項貸款增速高３６﹒５個百分點；綠色貸

款餘額同比增長３５﹒５％，比各項貸款增速高２５個百分點；普惠小微貸款餘額同比增長

２２﹒３％，比各項貸款增速高１１﹒８個百分點；普惠小微貸款授信戶數為１１９﹒７萬戶，

同比增長２６﹒９％，比年初增加６萬戶。

企業綜合融資成本穩中有降。３月份，新發放企業貸款加權平均利率為３﹒１９％，比上年

同期低３３個基點；普惠小微企業貸款加權平均利率為４﹒０２％，比上年同期低６７個基點，

創統計以來新低。

