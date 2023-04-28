《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》北京市文化和旅游局今日介紹，根據相關

旅游平台預定預測數據，五一假期，全市預計接待游客８８５萬人次，同比增長１﹒９倍，較

２０１９年同期增長３％，其中，外地來京游客約３８５萬人次，同比增長１４倍，較２０１９

年同期增長１０％；市民在京游約５００萬人次，同比增長７８％。

重點景區接待總量將超過２０１９年總體水平，預計４月３０日和５月１日是游客接待高峰

，每天將超過３００萬人；全市酒店營業５１４２家，假日已預訂北京市酒店７４﹒５萬間夜，

較２０１９年同期增長５１％；鄉村民宿經營客房１﹒４萬間，假日預定率達到５０％以上。

故宮、恭王府「五一」假日５天門票均已約滿，八達嶺長城４月２９日門票已預約９６％，

４月３０日、５月１日、２日門票已約滿，頤和園、天壇、景山公園４月２９日至５月２日，北

京動物園４月３０日至５月１日門票均已約滿。

北京市文化和旅游局組織了「五一」假期文化和旅游三大系列活動。其中，全市１４７個演

出場館將舉辦２９３台劇目、１１７０場演出；各級公共文化服務機構將舉辦７０７項、８１１

場群眾文化活動；另有１６條文旅游覽線路向市民推薦。

