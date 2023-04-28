《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》人民銀行統計，２０２３年一季度末，金

融機構人民幣各項貸款餘額２２５﹒４５萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒８％；一季

度人民幣貸款增加１０﹒６萬億元，同比多增２﹒２７萬億元。

２０２３年一季度末，本外幣企事業單位貸款餘額１４８﹒３８萬億元，同比增長

１４﹒３％，增速比上年末高０﹒７個百分點；一季度增加９﹒０３萬億元，同比多增１﹒７８

萬億元。分用途看，固定資產貸款餘額６２﹒２１萬億元，同比增長１３﹒２％，增速比上年末

高１﹒８個百分點；經營性貸款餘額６１﹒１７萬億元，同比增長１６％，增速比上年末高

３﹒３個百分點。



＊工業中長期貸款餘額１９萬億元，同比增３２％＊



２０２３年一季度末，本外幣工業中長期貸款餘額１８﹒９５萬億元，同比增長３１﹒７％

，增速比各項貸款高２０﹒６個百分點，比上年末高５﹒２個百分點；一季度增加１﹒９４萬億

元，同比多增１萬億元。其中，重工業中長期貸款餘額１６﹒１５萬億元，同比增長３１﹒１％

，增速比上年末高５﹒６個百分點；輕工業中長期貸款餘額２﹒８萬億元，同比增長３５﹒２％

，增速比上年末高２﹒７個百分點。

２０２３年一季度末，本外幣服務業中長期貸款餘額５９﹒４２萬億元，同比增長１３﹒８％，

增速比上年末高２﹒６個百分點；一季度增加３﹒７２萬億元，同比多增１﹒４２萬億元。房地

產業中長期貸款餘額同比增長６﹒４％，增速比上年末高２﹒４個百分點。

２０２３年一季度末，本外幣基礎設施中長期貸款餘額３４﹒８５萬億元，同比增長

１５﹒２％，增速比上年末高２﹒２個百分點；一季度增加２﹒１６萬億元，同比多增７７７１

億元。



＊普惠金融領域貸款餘額３５﹒１９萬億元，同比增長２４％＊



２０２３年一季度末，人民幣普惠金融領域貸款餘額３５﹒１９萬億元，同比增長

２３﹒６％，比各項貸款高１１﹒８個百分點，比上年末高２﹒４個百分點；一季度增加

３﹒０６萬億元，同比多增１﹒０９萬億元，季度增量創有統計以來新高。

２０２３年一季度末，普惠小微貸款餘額２６﹒１６萬億元，同比增長２６％，增速比上年

末高２﹒２個百分點；一季度增加２﹒３８萬億元，同比多增８２３６億元。農戶生產經營貸款

餘額８﹒５萬億元，同比增長１７﹒３％；創業擔保貸款餘額２９２９億元，同比增長

１６﹒５％；助學貸款餘額１７３７億元，同比增長２１﹒２％。

２０２３年一季度末，全國脫貧人口貸款餘額１﹒０９萬億元，同比增長１３﹒８％，一季

度增加５１４億元。



＊本外幣綠色貸款餘額２４﹒９９萬億元，同比增長３８％＊



２０２３年一季度末，本外幣綠色貸款餘額２４﹒９９萬億元，同比增長３８﹒３％，比上

年末低０﹒２個百分點，高於各項貸款增速２７﹒２個百分點，比年初增加３﹒３９萬億元。其

中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為９﹒１９和７﹒４７萬億元，合計佔綠色

貸款的６６﹒７％。

分用途看，基礎設施綠色升級產業、清潔能源產業和節能環保產業貸款餘額分別為

１１﹒０９、６﹒２６和３﹒５６萬億元，同比分別增長３４﹒２％、３２﹒１％和５３﹒７％

。分行業看，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業綠色貸款餘額６﹒０１萬億元，同比增長

２４﹒８％，比年初增加５１２１億元；交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款餘額４﹒８４萬億元

，同比增長１１﹒１％，比年初增加３１１３億元。

