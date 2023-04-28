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AH股新聞

28/04/2023 17:25

《國企紅籌》青島港首季純利增１０﹒２３％至１２﹒６億元人民幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，截至
２０２３年３月３１日止第一季，純利為１２﹒６億元（人民幣．下同），按年增１０﹒２３％
；每股基本及稀釋盈利均為０﹒１９元。
　　期內，營業收入為４５﹒５２億元，按年增０﹒０４％。（ｈｐ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
　

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