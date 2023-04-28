《經濟通通訊社２８日專訊》中國鐵建（０１１８６）（滬：６０１１８６）公布，截至

２０２３年３月３１日止第一季，純利為５９﹒０８億元（人民幣．下同），按年增５﹒１％；

每股基本盈利為０﹒３８９元。

期內，營業收入為２７３５﹒３９億元，按年增３﹒４３％。（ｈｐ）



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