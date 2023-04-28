《經濟通通訊社２８日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，截至
２０２３年３月３１日止三個月，首季純利１４﹒４６億元（人民幣．下同），按年升
１﹒１６％；基本每股收益０﹒１２５１元。
期內，收入為６９４﹒７４億元，按年升９﹒２７％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
28/04/2023 17:59
《國企紅籌》萬科（２２０２）首季多賺１﹒２％至１４﹒５億人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，截至
２０２３年３月３１日止三個月，首季純利１４﹒４６億元（人民幣．下同），按年升
１﹒１６％；基本每股收益０﹒１２５１元。
期內，收入為６９４﹒７４億元，按年升９﹒２７％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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