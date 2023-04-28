《經濟通通訊社２８日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，截至

２０２３年３月３１日止三個月，首季純利１４﹒４６億元（人民幣．下同），按年升

１﹒１６％；基本每股收益０﹒１２５１元。

期內，收入為６９４﹒７４億元，按年升９﹒２７％。（ｈｐ）



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