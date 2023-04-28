《經濟通通訊社２８日專訊》時代電氣（０３８９８）（滬：６８８１８７）公布，截至３

月３１日止首季純利約４﹒３５億元（人民幣．下同），按年升２７﹒６１％，基本每股收益

０﹒３１元。

期內，營業收入約３０﹒８５億元，較去年同期升２１﹒２５％。（ｈｐ）



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