《經濟通通訊社２８日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）公布，截至３
月３１日止首季純利約３﹒１７億元（人民幣．下同），按年跌８２﹒３％，每股盈利１﹒５分
。
期內，營業總收入４４２﹒８４億元，較去年同期跌０﹒５４％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
28/04/2023 18:30
《國企紅籌》洛陽鉬業首季純利跌８２﹒３％至３﹒１７億元人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）公布，截至３
月３１日止首季純利約３﹒１７億元（人民幣．下同），按年跌８２﹒３％，每股盈利１﹒５分
。
期內，營業總收入４４２﹒８４億元，較去年同期跌０﹒５４％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多
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