《經濟通通訊社２８日專訊》洛陽鉬業（０３９９３）（滬：６０３９９３）公布，截至３

月３１日止首季純利約３﹒１７億元（人民幣．下同），按年跌８２﹒３％，每股盈利１﹒５分

。

期內，營業總收入４４２﹒８４億元，較去年同期跌０﹒５４％。（ｈｐ）



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