《經濟通通訊社２８日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）公布，截至

２０２３年３月３１日止首季純利６６５４萬元（人民幣．下同），按年跌７１﹒６８％；每股

基本盈利０﹒０４５３元。

期內收入１３﹒０１億元，按年跌３１﹒９％。（ｒｈ）



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