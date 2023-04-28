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AH股新聞

28/04/2023 18:16

《國企紅籌》海普瑞首季純利跌７１﹒７％至６６５４萬人幣

　　《經濟通通訊社２８日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）公布，截至
２０２３年３月３１日止首季純利６６５４萬元（人民幣．下同），按年跌７１﹒６８％；每股
基本盈利０﹒０４５３元。
　　期內收入１３﹒０１億元，按年跌３１﹒９％。（ｒｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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