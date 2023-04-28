《經濟通通訊社２８日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，根據中

國企業會計準則，截至２０２３年３月３１日止首季純利２２﹒５７億元（人民幣．下同），按

年增３５﹒９５％，每股基本收益４３﹒４分；營業收入６２﹒０９億元，按年增２２﹒４４％

。（ａｃ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

