《經濟通通訊社２８日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，截至

２０２３年３月３１日止首季純利９﹒６１億元（人民幣．下同），按年跌２﹒２１％；每股基

本盈利０﹒１３１元。

期內收入２２３﹒６１億元，跌２４﹒５６％。（ｒｈ）



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