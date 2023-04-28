《經濟通通訊２８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



３月工業企業營收由降轉增，利潤降幅收窄

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國家統計局２７日公布，１－３月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額１５１６７﹒４億元

（人民幣．下同），同比下降２１﹒４％。國家統計局工業司統計師孫曉表示，３月工業生產穩

步回升，企業利潤降幅有所收窄。



２０２３年支持地方高校改革發展資金預算下達

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財政部、教育部日前發布《關於下達２０２３年支持地方高校改革發展資金預算的通知》稱，經

研究，現下達２０２３年支持地方高校改革發展資金預算。



銀保監會發文！全年工作目標定了

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銀保監官網２７日發布《關於２０２３年加力提升小微企業金融服務質量的通知》，明確

２０２３年全年工作目標：２０２３年總體繼續保持增量擴面態勢。貸款利率總體保持平穩，推

動小微企業綜合融資成本逐步降低。





《上海證券報》



近千份Ａ股一季報實力詮釋「開年就起跑」

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據上海證券報記者統計，截至４月２７日，已有近１８００家公司披露一季報。其中，９８３家

公司今年一季度淨利潤增速跑贏去年四季度，超過６００家公司的一季度淨利潤實現同比、環比

雙雙增長，超出市場預期。



上海打造國際金融中心「升級版」

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上海市政府２７日舉行「營造一流營商環境 服務構建新發展格局」主題新聞發布會第三場。多

個金融管理部門負責人在發布會上介紹了優化上海金融營商環境提高金融服務水平有關情況，並

透露了最新政策思路，推動上海打造國際金融中心「升級版」。



地方「花樣迭出」促消費

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面對即將到來的「五一」假期，各地都鉚足了勁策劃各種活動，助推消費熱潮。多部門也計劃出

台相關舉措，進一步提振消費。專家預計，消費將持續回暖，二季度增速將高於一季度。





《證券時報》



Ａ股年報展現「靠得住的增長」

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Ｗｉｎｄ統計數據顯示，已披露年度業績的４５０３家公司合計實現總營收６４﹒４萬億元，同

比增長近９％；合計淨利潤５﹒２萬億元，同比增長約４％，守住了「穩健增長」的基本盤，彰

顯了上市公司作為經濟高質量發展生力軍的擔當。



房地產市場「理性回暖」

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近日，杭州、合肥、上海、廣州等熱點城市集中土拍「火熱」的現象引起市場關注。這種「火熱

」多是核心城市核心地塊，非核心地塊仍有底價成交或流拍的現象。由此可見，各城市之間乃至

城市中的區域市場分化仍在延續，房地產市場回暖正在路上。



一季度ＱＦＩＩ加倉７３隻股，貴州茅台持倉集中度上升

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隨著２０２３年一季報披露進入尾聲。截至４月２７日，多元金融行業最受機構青睞，合計增持

逾４１﹒８６億股，增持金額高達１７９億元。貴州茅台仍為機構最喜愛的個股，截至一季度末

有多達１７２５家機構持有貴州茅台。ＱＦＩＩ一季度對７３隻個股進行了加倉，減持了９１隻

個股。（ｌｃ）

