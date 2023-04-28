《神州經脈》「五一」黃金周前最後一個交易日，滬深股市今早表現偏弱，惟開盤後走勢漸

強，午後官媒公布中共中央政治局召開會議，定調未來經濟工作方向，滬綜指升幅一度擴大至

３３２４﹒８８點，成功收復三千三關，收盤升幅維持收漲１﹒１４％，報３３２３﹒２７點，

全周累升近０﹒７％。深成指升１﹒０８％，創業板指揚０﹒７６％。兩市全日成交增近７％至

１１１６９億元（人民幣．下同），連續第十九日成交超過萬億關，陸股通復流入近１６億元。

「五一」長假前夕，人民銀行持續放水，實現６天淨投放５１５０億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒９２８４，較上個交易日４時３０分收盤

價跌５３點子，六連跌，續創３月１０日以來新低，全日在６﹒９１０６至６﹒９２９１之間波

動。人民幣兌一美元中間價今報６﹒９２４０，較上個交易日跌３３點子，創３月１３日以來新

低，上個交易日報６﹒９２０７。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局２８日召開會議，指今年以來，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力

得到緩解，經濟發展呈現回升向好態勢，但當前中國經濟內生動力還不強，需求仍然不足，經濟

轉型升級面臨新的阻力。會議提出恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，積極的

財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力。要求全面深化改革開放，加快建設以實體經

濟為支撐的現代化產業體系，夯實科技自立自強根基。鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，重視通

用人工智能發展。破除影響各類所有制企業公平競爭、共同發展的法律法規障礙和隱性壁壘。推

動平台企業規範健康發展，鼓勵頭部平台企業探索創新。擴大高水平對外開放，把吸引外商投資

放在更加重要的位置，穩住外貿外資基本盤。支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生

、保穩定工作。有效防範化解重點領域風險，加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性債務等。



２﹒ 中國出入境管理局公告，自５月８日起，對有效期限截止日期為２０２０年１月１日至

２０２３年１２月３０日的港澳居民來往內地通行證（俗稱「回鄉證」），證件有效期限統一延

長至２０２３年１２月３１日。５月８日起，上述持證人可以正常辦理出入境邊防檢查手續來往

內地；入境內地後，允許前往就近的縣級以上公安機關出入境管理部門申請換發「回鄉證」。



３﹒ 人民銀行統計，２０２３年一季度末，金融機構人民幣各項貸款餘額２２５﹒４５萬億元

，同比增長１１﹒８％；一季度人民幣貸款增加１０﹒６萬億元，同比多增２﹒２７萬億元。一

季度末，人民幣房地產貸款餘額５３﹒８９萬億元，同比增長１﹒３％，比上年末增速低０﹒２

個百分點；一季度增加６７１８億元，佔同期各項貸款增量的６﹒３％。一季度末，房地產開發

貸款餘額１３﹒３萬億元，同比增長５﹒９％，增速比上年末高２﹒２個百分點。個人住房貸款

餘額３８﹒９４萬億元，同比增長０﹒３％，增速比上年末低０﹒９個百分點。



４﹒ 珠海華發投資控股集團有限公司２８日在澳門發行的５億元離岸人民幣債券同步於澳門、

盧森堡兩地上市。這是澳門債券市場首筆以人民幣計價的非金融類企業債券，以及首筆利用中、

英、葡三語向市場宣布交易、簿記和定價的澳門債券。其成功發行和上市意味著華發投控成為橫

琴粵澳深度合作區成立以來，首家在澳門發行債券的區內企業。



５﹒ 美國商務部及南韓產業通商部發表聯合聲明，兩國同意在晶片出口管制方面進行合作，以

保護國家安全，同時最大限度地減少對全球半導體供應鏈的干擾和維持半導體行業的活力。聲明

中並沒有提及中國。據報南韓產業通商部長李昌洋在會面中向美國商務部長雷蒙多表示，南韓企

業高度關注美方設置的出口管制豁免將於今年１０月到期，這會影響到這些企業將必要的晶片設

備帶到中國工廠進行生產，表達關注的企業包括在中國無錫及大連設廠的ＳＫ海力士。



６﹒ 中央網信辦公告，在全國範圍內啟動為期３個月專項行動，重點治理十項網絡亂象，包括

採用「貼標簽」「帶節奏」「放大鏡」等方式惡意散布所謂「民營企業賣國論」「民營企業離場

論」「國進民退」等論調，渲染醜化、煽動抵觸國有經濟、民營企業；採用「標題黨」歪曲新聞

原意、斷章取義企業家過往言論和片面解讀企業財務報表等方式，干擾企業正常經營等。



７﹒ 發改委公布，２０２３年３月，全國成品油消費量３３５９萬噸，同比增長２３﹒２％，

其中汽油、柴油、航空煤油同比分別增長２４﹒２％、１５﹒８％和９９％；全國天然氣表觀消

費量３３８﹒９億立方米，同比增長９﹒３％。中石化副總裁黃文生表示，中國經濟已從新冠疫

情中復甦過來，預計成品油需求增速將繼續保持向好態勢，全年增長有望超過１０％，並指國際

油價在大約每桶８０美元對公司的煉油毛利有利。



８﹒ 外媒報道，德國政府內部正討論限制對中國出口用於製造半導體的化學品，以加強德國在

部分經濟領域的韌性，減少對中國的依賴。若成事，德國化工企業默克和巴斯夫可能會受到出口

限制的影響。中國外交部發言人毛寧２８日回應，一些國家以所謂「降低依賴」的名義搞對華出

口管制的做法不具建設性，最終只會損人害己，也影響全球的產業鏈供應鏈穩定。（ｓｌ）

