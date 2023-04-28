《鍾之日記》４月２８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



「五一」黃金周前最後一個交易日，Ａ股及港股齊齊開心迎長假。市場視之為經濟政策風向

的中共中央政治局會議召開，官媒在下午公布會議詳情，會議認為，當前中國經濟運行好轉主要

是恢復性，內生動力還不強，需求仍然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需

要克服不少困難挑戰。會議提出恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，積極的財

政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求的合力。並提及多項產業相關發

展，包括新能源汽車、人工智能、平台企業以至消費等行業。



＊恒指兩萬關得而復失，Ａ場收復三千三＊



中央政治局會議定調未來經濟工作方向，滬綜指升幅一度擴大至３３２４﹒８８點，成功收

復三千三關，收盤升幅維持收漲１﹒１４％，報３３２３﹒２７點，全周累升近０﹒７％。深成

指升１﹒０８％，創業板指揚０﹒７６％。兩市全日成交增近７％至１１１６９億元人民幣，連

續第十九日成交超過萬億關，陸股通復流入近１６億元。「五一」長假前夕，人民銀行持續放水

，實現６天淨投放５１５０億元。

香江魚缸方面，美國首季ＧＤＰ差過預期，但隔晚美國大型企業業績理想，美股道指上日急

彈逾５００點，恒指今早高開９５點，報１９９３６，升幅隨即擴大，重上兩萬點大關，最多升

３２７點，高見２０１６７，但午後升幅收窄，最終恒指收報１９８９４，升５４點或

０﹒２７％；國指收報６７０２，升２６點或０﹒４％；科指升１％，收３９０１點。大市全日

成交１０１５﹒１１億元。

五一假期，滬深股市５月２日－３日休市，惟港股如常交易。



＊中央提建立房地產業發展新模式，內房股分化＊



中央政治局會議重申，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改

善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，促進房地產市場平穩健康發展，推動建立房

地產業發展新模式。澳新銀行高級經濟學家王蕊認為，政治局重提了「房住不炒」，說明對於房

地產行業改革的整體方向沒有變。會議提出在超大特大城市積極穩步推進城中村改造和「平急兩

用」公共基礎設施建設，中泰證券首席分析師楊暢認為，有利於釋放超大特大城市在基礎設施投

資、房地產開發投資上的拉動作用。

內房股分化，越地（００１２３）升１﹒４３％，萬科企業（０２２０２）升１﹒１６％，

潤地（０１１０９）升０﹒８３％，碧桂園（０２００７）跌０﹒５％，中海外（００６８８）

跌０﹒７％。



＊「兩桶油」首季業績齊倒退，仍獲大摩力撐＊



中海油（００８８３）（滬：６００９３８）及中石化（００３８６）

（滬：６０００２８）首季業績均見倒退。中海油季內的股東應佔淨利潤約３２１﹒１３億元人

民幣，按年下跌６﹒３８％；中石化首季的淨利潤按年倒退１１﹒８３％，至２０１﹒０２億元

人民幣，主要受累於煉化業務未如理想。中海油全日漲３﹒０６％，報１２﹒８元；中石化彈

０﹒４％，報５﹒１３元。

中海油首季少賺逾６％，桶油成本按年下跌７﹒７％。中海油首席財務官謝尉志解釋，受到

產量增加、油價下跌令稅費減少、匯率變動等因素影響，但不認為未來桶油成本仍有繼續下跌空

間，更希望可以控制有關成本不大幅上升。他預料第二季油價會在目前水平窄幅波動，又承認油

價在現水平要維持去年業績較難，集團只可以控制成本，保持競爭優勢，保證盈利在行業中繼續

保持較好水平。

不過摩根士丹利發表研究報告指，在油價疲軟下，中海油首季淨利潤按年下跌６％，仍勝預

期，主要由於產量升８﹒６％，以及總成本下降７﹒７％。該行予Ｈ股目標價１４﹒４港元，及

「增持」評級。

其他石油股走高，上石化（００３３８）升２﹒２％，中石油（００８５７）升１﹒７％，

中石化油服（０１０３３）升１﹒５％，中海油服（０２８８３）升近１％。



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