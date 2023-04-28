《經濟通通訊社２８日專訊》隆基綠能（滬：６０１０１２）披露今年一季報，歸母淨利潤

３６﹒３７億元（人民幣．下同），同比增長３６﹒５５％，不過，按季下降５％。隆基綠能董

事長鍾寶申在今日舉行的業績說明會上預計，公司２０２３年電池組件出貨量８５ＧＷ，硅片出

貨量１３０ＧＷ。截至２０２３年末，硅片產能將達到１９０ＧＷ，電池產能達到１１０ＧＷ，

組件產能１３０ＧＷ，全年營業收入實現１６００億元以上。就投資者關心的國際貿易環境變化

對光伏組件行業競爭格局的影響，鍾寶申表示，光伏的主要市場是中國、美國、印度和歐盟。目

前美國和印度市場（貿易環境）比較清晰，隆基綠能遇到很大的困難。歐盟方面，出台了框架性

的文件，具體還沒有細化或落實。他強調，全球的分散製造目前已經形成，未來也是趨勢。隆基

未來會主動適應這個趨勢，來滿足各個國家和市場政策的需求。

隆基綠能同時公告，擬在廣東省江門市鶴山市投資建設年產１０ＧＷ單晶組件項目，預計總

投資額１９﹒９９億元。此外，隆基４月單晶硅片價格公示，平均價格下調約３％。

隆基綠能走勢弱，午後跌近４％，最低見３４﹒４５元，創２０２０年１２月以來新低。

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