《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股年報收官將近。Ｗｉｎｄ統計數據顯示，截至昨日（２７

日），已披露年度業績的４５０３家公司合計實現總營收６４﹒４萬億元（人民幣．下同），按

年增近９％；合計淨利潤５﹒２萬億元，按年增約４％。雖然２０２２年Ａ股整體業績增速較

２０２１年有所放緩，但仍守住了「穩健增長」的基本盤。

從數量來說，有３７４３家Ａ股公司２０２２年全年實現盈利，佔比約達已披露公司數量的

８３％。其中，２１９７家公司業績較２０２１年增長，佔比近五成。

從各行業來看，以新能源產業鏈的鋰礦及鋰鹽企業為代表，多個上游資源板塊受益於產品價

格高位運行、下游需求旺盛，盈利普遍向好。少部分周期行業如鋼鐵、水泥等，受市場萎縮疊加

疫情干擾，業績走弱。航空、房地產等行業持續低迷，出現大面積虧損。

具體來看，工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行

（０３９８８）（滬：６０１９８８）淨利潤規模為列Ａ股前四名，年度淨利潤均超過２０００

億元，其中，工商銀行去年實現淨利潤３６００億元。緊隨四大上市銀行之後，中國石油

（００８５７）（滬：６０１８５７）、中國海油（００８８３）（滬：６００９３８）、招商

銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）和

中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）淨利潤也均超過１０００億元。（ｌｃ）

