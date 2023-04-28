  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/04/2023 09:44

《Ａ股業績》Ａ股公司２０２２年淨利增幅放緩至４％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》Ａ股年報收官將近。Ｗｉｎｄ統計數據顯示，截至昨日（２７
日），已披露年度業績的４５０３家公司合計實現總營收６４﹒４萬億元（人民幣．下同），按
年增近９％；合計淨利潤５﹒２萬億元，按年增約４％。雖然２０２２年Ａ股整體業績增速較
２０２１年有所放緩，但仍守住了「穩健增長」的基本盤。
　　從數量來說，有３７４３家Ａ股公司２０２２年全年實現盈利，佔比約達已披露公司數量的
８３％。其中，２１９７家公司業績較２０２１年增長，佔比近五成。
　　從各行業來看，以新能源產業鏈的鋰礦及鋰鹽企業為代表，多個上游資源板塊受益於產品價
格高位運行、下游需求旺盛，盈利普遍向好。少部分周期行業如鋼鐵、水泥等，受市場萎縮疊加
疫情干擾，業績走弱。航空、房地產等行業持續低迷，出現大面積虧損。
　　具體來看，工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）、建設銀行（００９３９）
（滬：６０１９３９）、農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）、中國銀行
（０３９８８）（滬：６０１９８８）淨利潤規模為列Ａ股前四名，年度淨利潤均超過２０００
億元，其中，工商銀行去年實現淨利潤３６００億元。緊隨四大上市銀行之後，中國石油
（００８５７）（滬：６０１８５７）、中國海油（００８８３）（滬：６００９３８）、招商
銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）、中國移動（００９４１）（滬：６００９４１）和
中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）淨利潤也均超過１０００億元。（ｌｃ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金