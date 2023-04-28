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AH股新聞

28/04/2023 09:54

《中國房產》穆迪：中國國企開發商的銷售強勁將推動行業整合加速

　　《經濟通通訊社２８日專訊》穆迪最新發布的報告指，今年一季度國企開發商的銷售業績強
勁，這類開發商財務狀況較強，且項目完工風險較低，因此可能會得到銀行和購房者的青睞。在
此形勢下，未來１２個月中國房地產開發商的信用分化和整合將會加快。
　　此外，４月債券市場活動依然不振，境內發行繼續放緩，境外債券市場可能會保持低迷，同
時財力較弱的開發商將繼續面臨較高的再融資風險。（ｌｃ）

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