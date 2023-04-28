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AH股新聞

28/04/2023 15:37

《中國要聞》一季度規模以上互聯網企業實現利潤總額按年增５５％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》工信部公布，一季度規模以上互聯網企業完成業務收入
３０２０億元（人民幣．下同），按年增長１﹒６％；營業成本同比增長５％，增速較１－２月
份提高４﹒３個百分點；實現利潤總額２８２﹒８億元，同比增長５５﹒２％。此外，一季度規
模以上互聯網企業共投入研發經費１５６﹒８億元，同比下降１１﹒７％，降幅較１－２月份收
窄３﹒９個百分點。（ｌｃ）

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