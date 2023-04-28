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AH股新聞

28/04/2023 17:11

【政策解讀】植信研究院：住房政策將保持相對寬鬆、支持的姿態

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今日召開的中央政治局會議提出，要堅持房子是用來住的、不
是用來炒的定位，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，做好保交樓、保民生、保穩定工作，
推動建立房地產業發展新模式。規劃建設保障性住房。要加強地方政府債務管理，嚴控新增隱性
債務。要繼續抓好新冠疫情防控工作。
　　植信研究院最新發布的報告指，政治局會議對房地產領域的政策基調具有很好的連續性，短
周期內支持類政策仍將延續，要求做好風險管控，並對房地產業中長期發展方向定了調。總的來
看，住房政策將繼續保持相對寬鬆、支持的姿態，促進房地產市場進一步平穩健康發展。
　　與去年政治局會議相比，今年的政策延續了幾個重點，一是堅持「房住不炒」的長期理念；
二是突出因城施策，一線和重點二線城市房價相對偏高，一些限制性購房政策依舊保持，而針對
弱二線、三四線城市的房地產市場，政策更加偏積極；三是繼續「支持剛需和改善性住房需求」
；四是從去年「保交樓、保民生」的說法改成了「保交樓、保民生、保穩定」，體現了對下一個
階段房地產市場進一步企穩的要求。
　　報告指，未來國內保障性租賃住房市場將有很大的發展空間，與之匹配的保障性租賃住房規
劃有望逐步優化和推進。相關金融支持的工具類型將會增加支持，力度也會增強，包括保障性租
賃住房貸款、保障性租賃住房ＲＥＩＴｓ等。（ｌｃ）

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