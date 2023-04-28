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AH股新聞

28/04/2023 08:30

【大國博弈】據報德國或限制向中國出口製造半導體用化學品

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據《彭博》引述消息報道，德國政府內部正討論限制對中國出
口用於製造半導體的化學品。
　　報道指，當局正在研究加強德國在部分經濟領域的韌性，減少對中國的依賴，限制出口半導
體化學品是其中一個選項，其他較快和可行的做法，包括把個別商品和服務列入限制軍民兩用貨
品貿易的清單。若成事，默克集團、化工巨擘巴斯夫集團等德國公司可能受到影響。
　　報道指，相關討論仍處於初步階段，而參與討論的官員都意識到措施可能損害跟北京的商業
關係。德國政府未有證實消息，中國駐柏林大使館未置評。
　
＊據報德國總理６月邀請李強在柏林會談＊
　
　　雖然德國沒有先進的晶片製造技術，但默克和巴斯夫替全球各地公司提供製造半導體所需的
關鍵化學品。默克的產品或服務幾乎存在全球每一塊晶片中，而巴斯夫是歐洲和亞洲市場的領導
者，客戶包括台積電。如果沒有這兩家公司的供應，中國在開發先進晶片技術方面可能會面臨更
多挑戰，甚至製造半導體能力也可能受到影響。
　　就在德國考慮這些限制的同時，德國總理朔爾茨也在尋求與北京政府保持開放的關係。《彭
博》本周初報道指出，朔爾茨已邀請中國國務院總理李強６月２０日在柏林舉行會談，這是他緩
解歐洲與北京政府之間緊張關係的最新努力。（ｊｔ）

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