《經濟通通訊社２８日專訊》今日是「五一」黃金周前最後一個交易日，滬深股市今早小幅

低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒０８％，報３２８３﹒１２點，深綜指低開０﹒０４％

，影視股、半導體股走低。

據《彭博》引述消息報道，德國政府內部正討論限制對中國出口用於製造半導體的化學品。

若成事，默克集團、化工巨擘巴斯夫集團等德國公司可能不能向中國供貨，對中國在開發先進晶

片技術，甚至製造半導體能力方面有莫大的影響。中國商務部長王文濤對此表示，中方對德方有

關出口限制措施表達關切。

Ａ股上市公司一季報披露即將落幕。截至４月２７日，已有近１８００家公司披露一季報。

其中，９８３家公司今年一季度淨利潤增速跑贏去年四季度，超過６００家公司的一季度淨利潤

實現同比、環比雙雙增長，超出市場預期。從行業來看，在上述９８３家上市公司中，醫藥生物

、電力設備、機械設備等行業公司業績表現亮眼，佔據一季度淨利潤環比增幅榜單前列。

《上海證券報》引述專家稱，預計國內消費將持續回暖，二季度增速將高於一季度。國務院

發展研究中心市場經濟研究所研究員陳麗芬稱，「假日經濟」有望帶動消費市場復甦。國內長線

遊和出境遊需求出現井噴，文旅產業鏈拉長，新消費業態不斷涌現，將拉動二季度消費繼續恢復

增長。

人民銀行公布，今日進行的１６５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平

２％。公開市場今日有８８０億元逆回購到期，即今日淨投放７７０億元。（ｊｔ）

