《經濟通通訊社２８日專訊》「五一」黃金周前最後一個交易日，滬深股市今早表現偏弱，

惟開盤後，隨著互聯網股盤中走強，滬綜指一度升至３３１３﹒６４點，半日仍收升０﹒６７％

，報３３０７﹒８點，收復三千三關。深成指亦升０﹒８１％，創業板指揚０﹒５３％。

兩市半日成交６９６７元，較上日（２７日）同時段成交增１０﹒５％，陸股通復流入近５１億

元（人民幣．下同）。人民銀行公布，公開市場今日有８８０億元逆回購到期，即今日淨投放

７７０億元，「五一」黃金周長假前夕，實現６天淨投放５１５０億元。



＊數字經濟全球第二，振奮互聯網股＊



２０２２年中國數字經濟規模達５０﹒２萬億元，總量穩居世界第二，佔ＧＤＰ比重提升至

４１﹒５％，數字經濟成為穩增長促轉型的重要引擎。互聯網股爆發，昆侖萬維

（深：３００４１８）抽升１６﹒９％，世紀華通（深：００２６０２）、三七互娛

（深：００２５５５）升一成漲停，三六零（滬：６０１３６０）升４﹒６％，湯姆貓

（深：３００４５９）升１０﹒５％，愷英網絡（深：００２５１７）升９﹒６％，巨人網絡

（深：００２５５８）升９﹒５％，吉比特（滬：６０３４４４）升５﹒８％。

阿里巴巴董事會主席兼ＣＥＯ、阿里雲智能集團ＣＥＯ張勇表示，製造業是ＡＩ大模型的重

要戰場，未來十年最大的機會就在於雲、ＡＩ與物理世界機器的融合，機器人取水只是第一步，

未來能與人直接對話的智能機器人，將改變整個工廠的形態。ＡＩ股再度熱炒，萬興科技

（深：３００６２４）升２０％漲停，昆侖萬維（深：３００４１８）飆１６﹒９％，藍色光標

（深：３０００５８）升１６％。



＊受惠「五一」長假期，旅遊消費股回漲＊



內地「五一」假期明日起開始，內媒報道，從國家鐵路集團獲悉，今日（２８日）預計發送

旅客１５９５萬人次，計劃開行旅客列車１０８４８列。明日料為客流最高峰日，預計發送旅客

超過１９００萬人次，超歷史最高峰日１０％以上。旅遊股止跌回升，眾信旅遊

（深：００２７０７）升３﹒４％，嶺南控股（深：０００５２４）升２﹒５％，雲南旅遊

（深：００２０５９）升２﹒１％，中青旅（滬：６００１３８）升１﹒９％。

「婚宴五一檔酒店一桌難求」等話題輪番登上熱搜。市場普遍反映，今年「五一」，婚宴等

宴席市場需求釋放得格外早，而且熱度持續高漲。白酒股獲捧，舍得酒業（滬：６００７０２）

漲４﹒１％，山西汾酒（滬：６００８０９）升３﹒１％，古井貢酒（深：０００５９６）升

１﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）升逾１％。（ｊｔ）

