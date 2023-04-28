《經濟通通訊社２８日專訊》「五一」黃金周前最後一個交易日，滬深股市今早表現偏弱，

惟開盤後走勢漸強，午後官媒公布中共中央政治局召開會議，定調未來經濟工作方向，提出恢復

和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策

要精準有力，形成擴大需求的合力。滬綜指升幅一度擴大至３３２４﹒８８點，成功收復三千三

關，收盤升幅維持收漲１﹒１４％，報３３２３﹒２７點，全周累升近０﹒７％。深成指升

１﹒０８％，創業板指揚０﹒７６％。

兩市全日成交增近７％至１１１６９億元（人民幣．下同），連續第十九日成交超過萬億關

，陸股通復流入近１６億元。「五一」長假前夕，人民銀行持續放水，實現６天淨投放５１５０

億元。

中共中央政治局會議認為，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性，內生動力還不強，需求仍

然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。



＊中央要擴大發展優勢，惟新能源車股分化＊



中央政治局會議要求，鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設

和配套電網改造。要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險。

惟新能源汽車股兩邊走，長城汽車（滬：６０１６３３）跌１﹒４％，比亞迪

（深：００２５９４）跌１﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌１﹒１％，廣汽集團

（滬：６０１２３８）則升１﹒７％上汽集團（滬：６００１０４）升１﹒１％，天齊鋰業

（深：００２４６６）升０﹒６％。



＊黃金周將至出遊暴增，旅遊股止跌回升＊



「五一」黃金周明日起開始，內媒報道，從國家鐵路集團獲悉，明日料為客流最高峰日，預

計發送旅客超過１９００萬人次，超歷史最高峰日１０％以上。旅遊股止跌回升，眾信旅遊

（深：００２７０７）升３﹒８％，嶺南控股（深：０００５２４）升逾３％，雲南旅遊

（深：００２０５９）升２﹒３％，中青旅（滬：６００１３８）升３﹒３％。

遊戲股集體衝高，湯姆貓（深：３００４５９）飆近１１％，三七互娛

（深：００２５５５）、巨人網絡（深：００２５５８）升一成漲停，完美世界

（深：００２６２４）升９﹒５％，世紀華通（深：００２６０２）升９﹒３％，游族網路

（深：００２１７４）升６％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０２９﹒０９ ＋１﹒０２

上證綜合指數 ３３２３﹒２７ ＋１﹒１４ ５１４９﹒００

上證Ａ股指數 ３４８３﹒６３ ＋１﹒１４

深證成份指數 １１３３８﹒６７ ＋１﹒０８ ６０２０﹒００

深圳創業板指數 ２３２４﹒７２ ＋０﹒７６

上證Ｂ股指數 ２９４﹒３７ ＋０﹒６８ ２﹒０３

深證Ｂ股指數 １１７３﹒３３ ＋０﹒５８ １﹒４０

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