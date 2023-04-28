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AH股新聞

28/04/2023 15:05

《Ａ股行情》滬綜指節前高位收升１﹒１４％，政治局強調擴大需求

　　《經濟通通訊社２８日專訊》「五一」黃金周前最後一個交易日，滬深股市今早表現偏弱，
惟開盤後走勢漸強，午後官媒公布中共中央政治局召開會議，定調未來經濟工作方向，提出恢復
和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在，積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策
要精準有力，形成擴大需求的合力。滬綜指升幅一度擴大至３３２４﹒８８點，成功收復三千三
關，收盤升幅維持收漲１﹒１４％，報３３２３﹒２７點，全周累升近０﹒７％。深成指升
１﹒０８％，創業板指揚０﹒７６％。
　　兩市全日成交增近７％至１１１６９億元（人民幣．下同），連續第十九日成交超過萬億關
，陸股通復流入近１６億元。「五一」長假前夕，人民銀行持續放水，實現６天淨投放５１５０
億元。
　　中共中央政治局會議認為，當前中國經濟運行好轉主要是恢復性，內生動力還不強，需求仍
然不足，經濟轉型升級面臨新的阻力，推動高質量發展仍需要克服不少困難挑戰。
　
＊中央要擴大發展優勢，惟新能源車股分化＊
　
　　中央政治局會議要求，鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設
和配套電網改造。要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防範風險。
　　惟新能源汽車股兩邊走，長城汽車（滬：６０１６３３）跌１﹒４％，比亞迪
（深：００２５９４）跌１﹒２％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌１﹒１％，廣汽集團
（滬：６０１２３８）則升１﹒７％上汽集團（滬：６００１０４）升１﹒１％，天齊鋰業
（深：００２４６６）升０﹒６％。
　
＊黃金周將至出遊暴增，旅遊股止跌回升＊
　
　　「五一」黃金周明日起開始，內媒報道，從國家鐵路集團獲悉，明日料為客流最高峰日，預
計發送旅客超過１９００萬人次，超歷史最高峰日１０％以上。旅遊股止跌回升，眾信旅遊
（深：００２７０７）升３﹒８％，嶺南控股（深：０００５２４）升逾３％，雲南旅遊
（深：００２０５９）升２﹒３％，中青旅（滬：６００１３８）升３﹒３％。
　　遊戲股集體衝高，湯姆貓（深：３００４５９）飆近１１％，三七互娛
（深：００２５５５）、巨人網絡（深：００２５５８）升一成漲停，完美世界
（深：００２６２４）升９﹒５％，世紀華通（深：００２６０２）升９﹒３％，游族網路
（深：００２１７４）升６％。（ｊｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　４０２９﹒０９　　＋１﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３３２３﹒２７　　＋１﹒１４　　　　５１４９﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３４８３﹒６３　　＋１﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１３３８﹒６７　＋１﹒０８　　　　６０２０﹒００　　
　　深圳創業板指數　２３２４﹒７２　　＋０﹒７６　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２９４﹒３７　　＋０﹒６８　　　　　２﹒０３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１７３﹒３３　　＋０﹒５８　　　　　１﹒４０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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