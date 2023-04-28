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AH股新聞

28/04/2023 11:36

《深股通》深成指半日升０﹒８１％，深股通額度用近３６億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》深證成分指數半日收市升０﹒８１％，報１１３０７﹒３８點

　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８４﹒２９億元，用３５﹒７１
億元或６﹒９％。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

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