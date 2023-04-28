《經濟通通訊社２８日專訊》第六屆數字中國建設峰會在福建省福州市正式開幕。阿里巴巴

（０９９８８）董事會主席兼ＣＥＯ、阿里雲智能集團ＣＥＯ張勇在會上表示，製造業是ＡＩ大

模型的重要戰場，未來十年最大的機會就在於雲、ＡＩ與物理世界機器的融合，機器人取水只是

第一步，未來能與人直接對話的智能機器人，將改變整個工廠的形態。他透露，阿里雲工程師正

在實驗將千問大模型接入工業機器人，在釘釘對話框輸入一句人類語言，可遠程指揮機器人工作

。

另外，中央網信辦副主任、國家網信辦副主任曹淑敏在會上發布《數字中國發展報告

（２０２２年）》，指２０２２年中國數字經濟規模達５０﹒２萬億元人民幣，總量穩居世界第

二，佔ＧＤＰ比重提升至４１﹒５％，數字經濟成為穩增長促轉型的重要引擎。

ＡＩ股再度熱炒，萬興科技（深：３００６２４）升２０％漲停，昆侖萬維

（深：３００４１８）飆１８﹒７％，藍色光標（深：３０００５８）升１４﹒６％，神州泰岳

（深：３００００２）升１３﹒２％，湯姆貓（深：３００４５９）升１１﹒１％，同方股份

（滬：６００１００）升６﹒１％，科大訊飛（深：００２２３０）升５﹒９％，同花順

（深：３０００３３）升４﹒８％，

三六零（滬：６０１３６０）升３﹒９％，雲從科技（滬：６８８３２７）升２﹒３％。

（ｊｔ）

