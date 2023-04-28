  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

28/04/2023 17:46

【內房困局】福州房地產庫存積壓嚴重，連續八周無新樓盤推出

　　《經濟通通訊社２８日專訊》福建省會城市福州的樓盤銷售出現小陽春，樓價小幅上漲，但
發展商庫存囤積問題仍然嚴重。據克而瑞福州統計，上周已經是福州沒有項目開盤的連續第八周
，福州五區之中僅有兩個項目取證。福州作為福建的省會城市，樓市情況不甚樂觀，新盤去化率
較低、發展商不敢推新盤，引發外界關注。
　　克而瑞福州表示，目前大部分樓盤實際售價根本達不到備案均價，當局提高指導均價並無實
質性幫助，而且在資金環境未本質改善、房地產市場降溫的大背景之下，房企現金流依舊十分緊
張，拿地積極性並未被充分調動，尤其是民營房企仍處於償債高峰，根本無暇拿地。當地樓市慘
淡亦反映在政府賣地情況上，福州四城區今年首場拍賣１０宗地塊，只有一塊是純商品房住宅用
地。
　　據內媒《每日經濟新聞》報道，自去年下半年起福州持續零開盤的周期就較長，當地存在不
少滯銷新盤，去化普遍不高，樓盤短期庫存出清周期超３０個月，市場並未持續復甦，即使當地
政府放鬆限購政策亦無補於事。報道引述中指研究院市場研究總監陳文靜表示，當前福州市場信
心仍顯不足，後續需求釋放動能或有所減弱，預計短期新房市場銷售規模繼續波動下滑，較高的
庫存去化壓力也一定程度上將制約了企業推盤積極性，市場或以去化現有庫存為主。（ｅｙ）

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

返回AH股新聞

上一篇新聞︰28/04/2023 17:55  《大灣區》廣州首季ＧＤＰ增１﹒８％至６９６４億，工業增加值降

下一篇新聞︰28/04/2023 17:27  【聚焦人幣】外匯局：３月中國外匯市場總成交３﹒６６萬億美元

其他AH股新聞
More

28/04/2023 17:20  《神州能源》發改委：明起汽柴油價每噸分別降１６０元及１５５元

28/04/2023 17:19  《國企紅籌》中鐵建（１１８６）首季純利增５﹒１％至５９億人幣

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」完滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金