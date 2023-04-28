《經濟通通訊社２８日專訊》福建省會城市福州的樓盤銷售出現小陽春，樓價小幅上漲，但

發展商庫存囤積問題仍然嚴重。據克而瑞福州統計，上周已經是福州沒有項目開盤的連續第八周

，福州五區之中僅有兩個項目取證。福州作為福建的省會城市，樓市情況不甚樂觀，新盤去化率

較低、發展商不敢推新盤，引發外界關注。

克而瑞福州表示，目前大部分樓盤實際售價根本達不到備案均價，當局提高指導均價並無實

質性幫助，而且在資金環境未本質改善、房地產市場降溫的大背景之下，房企現金流依舊十分緊

張，拿地積極性並未被充分調動，尤其是民營房企仍處於償債高峰，根本無暇拿地。當地樓市慘

淡亦反映在政府賣地情況上，福州四城區今年首場拍賣１０宗地塊，只有一塊是純商品房住宅用

地。

據內媒《每日經濟新聞》報道，自去年下半年起福州持續零開盤的周期就較長，當地存在不

少滯銷新盤，去化普遍不高，樓盤短期庫存出清周期超３０個月，市場並未持續復甦，即使當地

政府放鬆限購政策亦無補於事。報道引述中指研究院市場研究總監陳文靜表示，當前福州市場信

心仍顯不足，後續需求釋放動能或有所減弱，預計短期新房市場銷售規模繼續波動下滑，較高的

庫存去化壓力也一定程度上將制約了企業推盤積極性，市場或以去化現有庫存為主。（ｅｙ）

