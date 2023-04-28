《經濟通通訊社２８日專訊》第六屆數字中國建設峰會２７日開幕，中央網信辦副主任、國

家網信辦副主任曹淑敏發布《數字中國發展報告（２０２２年）》，指２０２２年中國數字經濟

規模達５０﹒２萬億元（人民幣．下同），總量穩居世界第二，佔ＧＤＰ比重提升至４１﹒５％

，數字經濟成為穩增長促轉型的重要引擎。

報告顯示，截至２０２２年底，已開通５Ｇ基站２３１﹒２萬個，５Ｇ用戶達５﹒６１億戶

，全球佔比均超過６０％；移動物聯網終端用戶數達１８﹒４５億戶，成為全球主要經濟體中首

個實現「物超人」的國家。數據產量達８﹒１ＺＢ（Ｚｅｔｔａｂｙｔｅ），同比增長

２２﹒７％，全球佔比達１０﹒５％，位居世界第二位。數字閱讀用戶達５﹒３億，全國重點網

絡文學企業作品超過３０００萬部。

曹淑敏表示，今年將加快建設數字中國，將夯實數字中國建設基礎，打通數字基礎設施大動

脈，暢通數據資源大循環；全面賦能經濟社會發展，做強做優做大數字經濟，發展高效協同的數

字政務，打造自信繁榮的數字文化，構建普惠便捷的數字社會，建設綠色智慧的數字生態文明；

強化數字中國關鍵能力，構築自立自強的數字技術創新體系，築牢可信可控的數字安全屏障；優

化數字化發展環境，建設公平規範的數字治理生態，構建開放共贏的數字領域國際合作格局。

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