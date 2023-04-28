《經濟通通訊社２８日專訊》中國物流與採購聯合會２８日公布，一季度全國社會物流總額

８４﹒３萬億元（人民幣．下同），按可比價格計算，同比增長３﹒９％，增速比去年第四季加

快１﹒３個百分點，其中３月份增長增速比１－２月（增長２﹒９％）加快２﹒６個百分點。單

位ＧＤＰ物流需求系數（社會物流總額與ＧＤＰ的比率）為３，同比回落０﹒１個百分點，顯示

物流需求依然是宏觀經濟發展的有力支撐，同時隨著國民經濟產業結構的調整，物流需求結構同

步升級，單位物流系數有所回落。

一季度工業品物流總額比去年增長３％，比去年第四季回升０﹒３個百分點。１－２月、３

月分別增長２﹒４％和３﹒９％，增速連續兩個月回升。從結構看，工業領域物流需求支撐基礎

穩固，超過五成行業保持增長，基本面穩定向好。其中裝備製造物流總額同比增長４﹒３％，對

工業物流的貢獻率超過４０％，交通運輸設備製造物流增長超過５％，電器機械製造業物流增長

超過１０％。新能源汽車、太陽能電池物流量分別增長２２﹒５％、５３﹒２％。３月原材料製

造物流需求增速較１－２月份加快０﹒９個百分點。綜合來看，上下游協同恢復，工業領域物流

普遍回暖。



＊電商物流穩步回升，進口物流總額增速加快＊



一季度，促消費政策作用下，單位與居民物品物流總額同比增長５﹒９％。其中電商物流穩

步回升，實物商品網上零售額同比增長７﹒３％，增速比１－２月份加快２個百分點；佔社會物

流總額的比重較１－２月份提高０﹒０３個百分點。３月電商物流總指數回升至１０８點以上，

接近２０２２年最高值１０８﹒９點，其中農村電商業務量指數漲幅較２月擴大一倍。餐飲物流

需求反彈式回升，一季度餐飲領域物流需求增長約１３％。

一季度，在內需復甦疊加同期基數較低等綜合因素作用下，進口物流量增長實現快速回升。

進口物流總額按可比價格計算，同比增長１１﹒９％，增速比上年第四季回升１１﹒６個百分點

，３月當月同比增長２０﹒３％，比１－２月提高１２﹒５個百分點，增速呈逐月擴大態勢。重

點進口品類中，原油、鐵礦石和煤炭等大宗能源產品進口物流總額合計佔比近兩成，同比增長

９﹒１％，煤炭進口物流量同比近翻番，鐵礦石、原油等進口物流量增速在６％－１０％左右；

消費品進口物流總額增長６﹒９％，其中肉類、食用水產品進口物流量同比增長超過１７％。在

融資、減稅等一系列穩外貿政策的助力下，外貿出口物流結構加快調整。一季度機電產品和勞動

密集型產品出口物流量均實現增長，特別是汽車和船舶等出口物流量增速均在５０％左右。

（ｓｌ）

