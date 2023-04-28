《經濟通通訊社２８日專訊》山東淄博這個以工業為主的三線城市近期因為「燒烤」搖身一

變成「旅遊城市」，五一假期的客流量預計已超出接待能力。沒想到淄博不止燒烤「熱」，連樓

市也「熱」。淄博市新聞辦披露的數據顯示，今年首季全市新建商品住宅網簽面積大幅上漲，達

１２０﹒６萬平方米，同比增長６１﹒９％，成為三四線城市中樓市熱度最高的城市；二手住宅

網簽面積３５﹒２萬平米，同比增長５９﹒１％。去年淄博住宅銷售面積３２１﹒８萬平米，下

降３２﹒６％。意味淄博今年僅用３個月就完成去年半年的樓市銷售量。

易居房地產研究院近日發布的報告同樣指出，今年以來，淄博是三四線城市中房地產熱度最

高的城市。首４月樓市行情表現較好的５個城市分別為長春、杭州、南寧、淄博和惠州，其同比

增速均超過５０％，樓市成交動力比較充足。

報告認為，淄博樓市火熱，主要因為山東房地產市場在過去兩年持續壓抑，沒有明顯的爆發

，而當前山東市場正步入新一輪樓市復甦周期；且山東房地產市場沒有遇到較大規模的房企債務

風波，樓市基本面總體比較健康，爛尾樓問題也相對少，有助於帶動類似淄博等地級市的樓市復

甦。此外，濟南房地產市場總體處於升溫態勢，勢必帶動周邊城市如淄博的樓市交易；「淄博燒

烤」成為近期網友關注的熱點事件，城市名片打響，客觀上也增加了置業信心和置業能力。

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