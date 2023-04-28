《經濟通通訊社２８日專訊》第１３３屆廣交會第二期２７日閉幕，５天展期集中展示日用

消費品、禮品、家居裝飾品等輕工產品，參展企業近１﹒２萬家，累計展館進館客流量

９４２２１３人次。

商務部發言人束珏婷表示，截至２６日閉館，出口成交超過４５億美元。她並以四個「新」

來總結廣交會第二期的特色：低碳環保成為新亮點、研發創新成為新動力、新設題材帶來新商機

、線上線下聯動成為新特色。

據介紹，第二期線上平台展出綠色低碳產品２５萬件，佔本屆廣交會的一半；部分產品單筆

成交超過１００萬美元。線上平台展出新展品４０萬件，自主知識產權產品１１萬件。線上線下

圍繞家居消費共舉辦新品首發首展首秀活動７３場。

至於第１３３屆廣交會第二期首次增設的孕嬰童展區，有５０１個展位，參展企業３８２家

，參展效果遠超預期，甚至超過疫情前參展效果。截至２６日孕嬰童展區成交１﹒１億美元。

此外，截至２６日，線上參會採購商超過３９萬人，其中境外採購商超３６萬人，佔約

９１％。一些去到現場的採購商表示，５天時間未能逛完所有展位，有線上平台就可以在結束後

繼續比價詢盤。

第１３３屆廣交會第三期將於５月１日－５日舉辦，主要展示紡織服裝、鞋、辦公文具、箱

包及休閒用品、食品、醫藥及醫療保健類產品。（ｓｌ）

