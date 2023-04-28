《經濟通通訊社２８日專訊》中紀委國家監委網站２８日通報，中信正業控股集團有限公司

前黨委書記、董事長柳明嚴重違紀違法，涉嫌受賄犯罪，對其開除黨籍、收繳違紀違法所得；涉

嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

通報指，柳明對黨不忠誠不老實，表裹不一，搞兩面派，做兩面人，通過「逃逸式辭職」逃

避組織監管，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規定精神，長期借用業務合作方的房產、車

輛，由他人支付應當由本人承擔的費用，改變公務行程、借機旅遊，多次違規接受高檔宴請、收

受貴重禮品和禮金；長期隱瞞不報多套房產等情況，以高於市場的價格向民營企業老板出售房產

，違規持有非上市公司股權，長期大肆經商辦企業，謀取巨額利益；違規授權社會人員以央企職

工身份從事經營活動、使用央企品牌，造成嚴重不良影響；利用職務便利和職務影響在名貴特產

經銷、工程項目承攬、不良資產處置等領域為他人謀取不正當利益，收受巨額賄賂，涉嫌受賄犯

罪。

通報批評，柳明身為國有企業黨員領導幹部，喪失黨性原則，背棄初心使命，目無黨紀國法

，嚴重違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成職務違法

並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大乃至十九大後不收斂不收手不知止，性質嚴重、影響惡劣、涉

案數額巨大，應予嚴肅處理。（ｓｌ）

