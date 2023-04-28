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AH股新聞

28/04/2023 16:31

《華為動向》首季銷售收入按年增０﹒８％，華為：符合預期

　　《經濟通通訊社２８日專訊》華為２８日在網站發布２０２３年第一季度經營業績，實現銷
售收入１３２１億元人民幣，同比增長０﹒８％，淨利潤率２﹒３％。華為提到，以上財務數據
基於國際財務報告準則，未經審計。
　　華為表示，整體經營結果符合預期，公司繼續在研發上加大投入，以保持面向未來的持續創
新能力，為客戶、夥伴、社會創造價值，實現有質量的發展。（ｓｌ）

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