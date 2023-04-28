《經濟通通訊社２８日專訊》華為２８日在網站發布２０２３年第一季度經營業績，實現銷

售收入１３２１億元人民幣，同比增長０﹒８％，淨利潤率２﹒３％。華為提到，以上財務數據

基於國際財務報告準則，未經審計。

華為表示，整體經營結果符合預期，公司繼續在研發上加大投入，以保持面向未來的持續創

新能力，為客戶、夥伴、社會創造價值，實現有質量的發展。（ｓｌ）

