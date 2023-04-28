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AH股新聞

28/04/2023 16:10

《中國要聞》中國警方突查貝恩上海辦公室，外交部稱不了解情況

　　《經濟通通訊社２８日專訊》早前關於中國警方突擊檢查美國管理諮詢公司貝恩（Ｂａｉｎ
　＆　Ｃｏｍｐａｎｙ）上海辦公室一事，中國外交部發言人毛寧稱不了解情況。
　　她在新聞發布會上並表示，中國是法治國家，致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環
境，任何企業在中國都應該守法、合法經營。
　　貝恩新聞發言人早前表示，中國警方造訪了該公司在上海的辦公室，並詢問員工，並稱其「
正在與中國當局進行適當的合作」。（ｄｗ）

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