《經濟通通訊社２８日專訊》早前關於中國警方突擊檢查美國管理諮詢公司貝恩（Ｂａｉｎ
＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）上海辦公室一事，中國外交部發言人毛寧稱不了解情況。
她在新聞發布會上並表示，中國是法治國家，致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環
境，任何企業在中國都應該守法、合法經營。
貝恩新聞發言人早前表示，中國警方造訪了該公司在上海的辦公室，並詢問員工，並稱其「
正在與中國當局進行適當的合作」。（ｄｗ）
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28/04/2023 16:10
《中國要聞》中國警方突查貝恩上海辦公室，外交部稱不了解情況
《經濟通通訊社２８日專訊》早前關於中國警方突擊檢查美國管理諮詢公司貝恩（Ｂａｉｎ
＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）上海辦公室一事，中國外交部發言人毛寧稱不了解情況。
她在新聞發布會上並表示，中國是法治國家，致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環
境，任何企業在中國都應該守法、合法經營。
貝恩新聞發言人早前表示，中國警方造訪了該公司在上海的辦公室，並詢問員工，並稱其「
正在與中國當局進行適當的合作」。（ｄｗ）
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
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