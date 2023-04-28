《經濟通通訊社２８日專訊》早前關於中國警方突擊檢查美國管理諮詢公司貝恩（Ｂａｉｎ

＆ Ｃｏｍｐａｎｙ）上海辦公室一事，中國外交部發言人毛寧稱不了解情況。

她在新聞發布會上並表示，中國是法治國家，致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環

境，任何企業在中國都應該守法、合法經營。

貝恩新聞發言人早前表示，中國警方造訪了該公司在上海的辦公室，並詢問員工，並稱其「

正在與中國當局進行適當的合作」。（ｄｗ）

