《經濟通通訊社２８日專訊》國家發改委消息，自４月２８日２４時起，國內汽油價格下調

１６０元（人民幣．下同）╱噸，柴油下調１５５元╱噸。

按一般家用汽車油箱５０Ｌ容量估測，加滿一箱９２號汽油，將少花６﹒５元。（ｄｗ）

