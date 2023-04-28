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AH股新聞

28/04/2023 17:20

《神州能源》發改委：明起汽柴油價每噸分別降１６０元及１５５元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》國家發改委消息，自４月２８日２４時起，國內汽油價格下調
１６０元（人民幣．下同）╱噸，柴油下調１５５元╱噸。
　　按一般家用汽車油箱５０Ｌ容量估測，加滿一箱９２號汽油，將少花６﹒５元。（ｄｗ）

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