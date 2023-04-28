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AH股新聞

28/04/2023 13:52

【ＦＯＣＵＳ】Ｂｉｇ　Ｔｅｃｈ放榜，Ｄｅｅｐ　Ｔｅｃｈ興起

　　【ＦＯＣＵＳ】年初至今強勁反彈、首季業績大超預期、對ＡＩ╱元宇宙╱雲計算雄心不減
……奏響「ＭＡＭＡＡ（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ａｌｐｈａｂｅｔ、Ｍｅｔａ、Ａｐｐｌｅ、
Ａｍａｚｏｎ）　ｉｓ　ｂａｃｋ」的凱歌。不過，隨著技術迭代瞬息萬變，從代表中國前沿勢
力的字節跳動、北京智源人工智能研究院（ＢＡＡＩ），到合成生物學初創公司Ｒｅｔｒｏ　
Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ、Ｃｏｒｔｉｃａｌ　Ｌａｂｓ，亦齊欲搭乘ＡＩ東風。
　
＊ＭＡＭＡＡ錄強勁財報＊
　
　　美國首季ＧＤＰ折算年率增長１﹒１％（預期：２％）的逆風，阻擋不了隔夜標指、納指勁
升２％、２﹒４％，背後強心針當屬科技巨頭ＭＡＭＡＡ的強勁財報（Ａｐｐｌｅ尚未公布）。
　　打頭陣的是微軟，首季營收按年增７％至５２９億美元（預期：５１０億美元），淨利按年
增９％至１８３億美元（預期：１６７億美元）；盡管增長引擎的Ａｚｕｒｅ雲業務收入按年增
２７％為有記錄以來最低，但其持有聲名鵲起的ＯｐｅｎＡＩ多達４９％股份，令市場憧憬未來
或跑贏競爭對手亞馬遜和谷歌，股價短短兩個交易日升逾一成。
　　接著是谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ，首季營收按年增３％至６９８億美元（預期：６８９
億美元），淨利潤按年跌８％至１５１億美元（預期：１３８億美元）。成績優於預期，加上雲
部門首錄盈利以及７００億美元股票回購計劃，年初至今累漲２２％。
　
＊Ｍｅｔａ續燒錢元宇宙＊
　
　　再看隔夜揭盅業績的「電商＋雲計算」巨頭亞馬遜，首季營收按年增９％至１２７４億美元
（預期：１２４７億美元），虧轉盈錄淨利３２億美元（預期：２３億美元）；其中，廣告收入
按年勁增２３％至９５﹒１億美元，但ＡＷＳ網絡服務收入增速放緩至按年１６％，惟收入
２１３﹒５億美元仍略高於預期。
　　最搶眼的則是Ｍｅｔａ，營收在連續三季縮水後，首季錄按年增３％至２８６﹒５億美元（
預期：２７６﹒６億美元），背後得益於中企增加支出，推動首季廣告收入按年增逾４％至
２８１億美元（預期：２６８億美元）。不過，專注元宇宙的Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｌａｂｓ首季虧
損３９﹒９億美元，拖累Ｍｅｔａ淨利按年跌２４％至５７億美元，扎克伯格預期，該部門今年
虧損將較去年的１３７﹒２億美元續增加。
　
＊競逐革新無遠弗屆＊
　
　　美國科技巨頭紛紛續大舉押注人工智能、雲計算、元宇宙，但微軟總裁Ｂｒａｄ　
Ｓｍｉｔｈ近日就直言不諱來自中國的競爭，更指「北京智源人工智能研究院」處於絕對前沿位
置。該民營非牟利機構擁有全球最大預訓練語言模型「悟道」，以及人工智能計算平台「九鼎」

　　另一不可小覷的是全球最大獨角獸字節跳動，其人工智能實驗室（ＢｙｔｅＤａｎｃｅ　
ＡＩ　Ｌａｂ）據報最新獲阿里達摩院多任務模型Ｍ６原牽頭人楊紅霞加入，而旗下
ＴｉｋＴｏｋ正在測試允許用戶創建生成式ＡＩ頭像的新工具。
　　在ＣｈａｔＧＰＴ引發熱議之外，大佬們正將野心投入下一個故事，亞馬遜、維港投資聚焦
研究「類器官智能（Ｏｒｇａｎｏｉｄ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，ＯＩ）」的澳洲初創公司
Ｃｏｒｔｉｃａｌ　Ｌａｂｓ；而ＯｐｅｎＡＩ執行長Ｓａｍ　Ａｌｔｍａｎ就向專注細胞重新
編程、旨在「令健康人類壽命延長十年」的Ｒｅｔｒｏ　Ｂｉｏｓｃｉｅｎｃｅｓ投資１﹒８億
美元，此療法將基於人工智能機器學習的計算生物學和實驗室自動化。
　　當從Ｂｉｇ　Ｔｅｃｈ到Ｄｅｅｐ　Ｔｅｃｈ的競逐革新無遠弗屆，人類社會將通往何處？

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