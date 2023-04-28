《經濟通通訊社２８日專訊》五一假期內地旅遊市場火熱，內媒《財聯社》２８日引述錦江
酒店（滬：６００７５４）指，公司中國區今年五一期間預定房間數是２０２２年同期的近３倍
，較２０２１年同期也翻倍增長，預計今年五一期間中國區市場客房出租率恢復至２０１９年的
１００％以上。（ｓｌ）
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
28/04/2023 17:11
《行業數據》五一假期錦江酒店中國區訂房量達去年同期近３倍
《經濟通通訊社２８日專訊》五一假期內地旅遊市場火熱，內媒《財聯社》２８日引述錦江
酒店（滬：６００７５４）指，公司中國區今年五一期間預定房間數是２０２２年同期的近３倍
，較２０２１年同期也翻倍增長，預計今年五一期間中國區市場客房出租率恢復至２０１９年的
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