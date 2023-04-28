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AH股新聞

28/04/2023 07:53

《國企紅籌》浙江滬杭甬（５７６）子公司浙商證券首季多賺５１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》浙江滬杭甬（００５７６）公布，子公司浙商證券
（滬：６０１８７８）截至３月３１日止首季純利４﹒８８億元（人民幣．下同），升約５１％
，每股盈利１３分。
　　該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤４﹒７７億元，升４８％，收入４９﹒３億元，升
５７％，加權平均淨資產收益率１﹒８５％，增加０﹒５個百分點。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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