《經濟通通訊社２８日專訊》浙江滬杭甬（００５７６）公布，子公司浙商證券

（滬：６０１８７８）截至３月３１日止首季純利４﹒８８億元（人民幣．下同），升約５１％

，每股盈利１３分。

該集團指，扣除非經常性損益的淨利潤４﹒７７億元，升４８％，收入４９﹒３億元，升

５７％，加權平均淨資產收益率１﹒８５％，增加０﹒５個百分點。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

