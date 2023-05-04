《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》北京市文旅局發布消息，２０２３年「五一

」假期，北京市接待遊客總量９１２﹒８萬人次，同比增長１９８﹒２％，按可比口徑比

２０１９年增長６﹒６％；旅遊總收入１３４﹒６億元（人民幣．下同），同比增長

７５２﹒３％，按可比口徑比２０１９年增長１３﹒９％；人均花費１４７４﹒４元，同比增長

１８５﹒８％，比２０１９年增長６﹒８％。

「五一」期間全市三星級及以上酒店平均出租率７７﹒５％，比２０１９年同期增加１０個

百分點。５天的小長假，北京全市公園共接待遊客９２２萬人次。

北京市６０６家旅行社共組織接待在京旅遊團１﹒２萬個、團隊遊客數３３﹒１萬人，團隊

遊客數比２０１９年同期增長８０％，其中，外埠來京旅遊團７２８８個、１９﹒５萬人，團隊

數同比２０１９年增長５２﹒６％，同比２０２１年增長３６﹒６％。故宮、恭王府等熱點景區

門票節前就已被約滿。５月１日至２日，頤和園、天壇、動物園日遊客接待量都在１０萬人以上

。王府井日遊客接待量都在３０萬人以上。

北京市文旅局表示，北京最受歡迎的出遊目的地當中，北京環球影城在假期第二日即創下開

園以來單日接待入園人數的最高峰；奧林匹克公園，前門大街等新晉頂流名列全市每日接待遊客

景區前十名。高校周邊的圓明園遺址公園與清華，北大等知名高校形成熱門打卡地聚集區，王府

井國際級商圈品牌效應明顯，以日均３０萬人左右的接待量持續高居榜首。

