《神州經脈》儘管五一假期內地消費勢頭強勁，但中國經濟復甦力度仍不及預期，而外圍方

面美國銀行業危機再燃，加上美聯儲一如預期宣布再加息２５點，種種不利消息下Ａ股先是小幅

低開，滬綜指三千三關見危，不過金融、軍工、醫藥等板塊集體出手護盤，尤其是銀行板塊出現

近來罕見的強勁升浪，令滬綜指開市不久後即倒彈，午後升幅擴大，全日收升０﹒８２％，報

３３５０﹒４６點，不過沒有護盤力量支援的深市則下跌，深成指跌０﹒５７％，創業板指更瀉

１﹒１６％。

復市第一天，滬深兩市全日成交１１７１７億元（人民幣．下同），較假期前最後交易日增

長４﹒９％，滬深兩市成交額連續第２０個交易日突破１萬億元，陸股通淨流出超過１４億元。

「五一」假期後，人民幣市場首日恢復交易，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅

高開，一度漲近４００點升破６﹒８９元關口創逾一周新高，其後上升動力不足，匯價重回區間

波動格局，收盤報６﹒９１６２，較上個交易日４時３０分收盤價升１２２點子，結束六連跌，

創４月２４日以來逾一周新高。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９０５４，較

上個交易日漲１８６點子，創逾一周新高，上個交易日報６﹒９２４０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ ４月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得４９﹒５，低於３月０﹒５個百分點，

２月以來首次落至收縮區間，反映製造業復甦基礎仍不穩固。從分項數據看，４月製造業生產指

數仍高於榮枯線，但為近三個月來最低，部分企業反映新訂單量少於預期，抑制產量增長。需求

結束了此前兩個月的擴張，當月新訂單指數略低於臨界點，主要是因為需求相對疲弱、客戶消費

減少。製造業企業家對未來生產經營仍抱有較強預期，４月信心指數升至近兩年來次高，僅低於

２０２３年２月。財新智庫高級經濟學家王喆認為，未來相關政策應圍繞促進內需、穩定就業、

改善預期做文章，疏通貨幣傳導機制，助力經濟良性循環。



２﹒ 文旅部數據顯示，五一假期全國國內旅遊出遊合計２﹒７４億人次，同比增長

７０﹒８３％，恢復至２０１９年同期的１１９﹒０９％；實現國內旅遊收入１４８０﹒５６億

元，同比增長１２８﹒９％，恢復至２０１９年同期的１００﹒６６％。商務部表示，五一假期

期間，全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增長１８﹒９％。國家移民管理局指，五一假期期間

，全國邊檢機關共查驗出入境人員６２６﹒５萬人次，日均１２５﹒３萬人次，較去年五一同期

增長約２﹒２倍，是２０１９年五一同期的５９﹒２％。其中入境３１２萬人次，出境

３１４﹒５萬人次。４月３０日出入境人員突破１３８萬人次，為「乙類乙管」措施實施以來單

日最高。另據中指研究院，五一假期房地產銷售整體表現平淡，４月２９日－５月３日代表城市

成交規模較去年五一假期增長約２５％，但整體較２０１９年同期降幅超兩成。



３﹒ 中國外交部發言人毛寧宣布，應英國國王查理斯三世邀請，國家主席習近平特別代表、國

家副主席韓正將出席周六（６日）在倫敦舉行的國王加冕儀式。之後韓正將於５月７日至１２日

訪問葡萄牙、荷蘭。英國外相祁湛明早前表示，預計在周末出席英王查理斯三世的加冕典禮期間

，與韓正會面，屆時將討論一系列事情，包括英方有批評意見的領域。另中國外長秦剛將於周五

至周六（５日至６日）訪問巴基斯坦並舉行中國、阿富汗、巴基斯坦三方外長對話，秦剛將會見

巴基斯坦國家領導人，並同巴基斯坦外長比拉瓦爾共同主持第四次中巴外長戰略對話。



４﹒ 中國銀保監會４日公布，２０２２年中國保險業原保險保費收入４﹒７萬億元，同比增長

４﹒６％。２０２２年末，保險業綜合償付能力充足率為１９６％，遠高於１００％的達標線。

２０２２年末，保險業風險綜合評級結果為：風險小的Ａ類公司４９家，風險較小的Ｂ類公司

１０４家；風險較大的Ｃ類公司（即中風險公司）１６家；風險嚴重的Ｄ類公司（即高風險公司

）１１家。另２０２２年全系統對保險機構共作出行政處罰決定２５６２件，處罰保險機構

１４２４家次、人員１９３９人次，罰沒３﹒１億元，提高違法違規成本，有效防控合規風險。



５﹒ ５８同城、安居客發布《２０２３年青年置業報告》顯示，有６８﹒５％的青年擁有可以

支付３０％及以上首付的存款，選擇希望支付三成首付的青年佔比最高；約兩成青年的置業需求

較為急切，打算在今年內購房。４６﹒５％的青年打算在１－２年內買房，３３﹒２％的青年在

３－５年內有購房計劃。改善居住環境成為青年置業主要動力，４６﹒７％的青年購房為改善目

前的居住環境；因為結婚、子女教育而購房佔比分別在２０％左右；出於房產保值升值而購房的

青年們佔比不足一成。



６﹒ 中國物流與採購聯合會４日發布，今年４月中國物流業景氣指數為５３﹒８％，環比回落

１﹒７個百分點。分項指數中，業務總量指數環比回落１﹒７個百分點至５３﹒８％。分行業看

，大部分行業業務活動總量指數保持在５０％以上擴張區間。新訂單指數為５２﹒３％，環比回

落１﹒４個百分點，降幅比業務總量指數小０﹒３個百分點，反映雖然當前業務增速放緩，並未

對未來需求造成明顯衝擊。分行業看，絕大部分行業新訂單指數均在５０％以上景氣區間。物流

業商品庫存周轉次數指數、資金周轉率指數、設備利用率指數均在５２％左右的較高水平。物流

企業主營業務利潤指數為４９﹒４％，環比小幅回落，但仍遠高於去年平均值、接近正常年份平

均水平。業務活動預期指數保持在５５％以上高位運行。



７﹒ 網經社電子商務研究中心４日發布《２０２２年度中國電子商務市場數據報告》，

２０２２年中國電子商務市場規模達４７﹒５７萬億元，同比增長１２﹒９％，增幅為２０１８

年後最高。國內網絡零售市場交易規模達１３７８５３億元，同比增長４﹒８９％。跨境電商市

場規模達１５﹒７萬億元，同比增長１０﹒５６％，增幅回落３﹒０４個百分點。直播電商市場

規模３﹒５萬億元，同比增長４８﹒２１％，增幅大幅收窄。



８﹒ 深圳新修訂的《深圳經濟特區市容和環境衛生管理條例》近日經深圳市人大常委會會議表

決通過，擬於今年９月１日起實施發布新規。《條例》明確，不再全面禁止「路邊攤」，改為可

在劃定區域擺賣路邊攤，並改變之前對超門窗擺賣經營「一刀切」管理模式，允許在符合規範下

超出門、窗外牆擺賣、經營。（ｓｌ）

