《鍾之日記》５月４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲一如預期宣布再加息，聯邦基金利率目標區間上調２５個基點到５％至５﹒２５％之

間，為２００７年８月以來最高。美聯儲自２０２２年３月以來已連續十次加息，累計加息幅度

達５００個基點。聯儲局的會後聲明上，刪除「委員會預計進一步的收緊是合適的」的字眼，被

市場認為是停止加息的強烈暗示。但是同時，聲明列出了決策者未來決定是否採取進一步行動會

考慮的條件。

美息或將見頂，Ａ股長假後復市，北水回歸，香江魚缸今日低開高走，恒指低開３點，報

１９６９５，已是全日低位所在，之後止跌回升，午後尾段升幅擴大，最多升２８０點，見

１９９７９點全日高。恒指收市升２４９點或１﹒２７％，報１９９４８。國指收升１２９點或

１﹒９６％，科指升２０點或０﹒５５％。北水加持，全日成交１０５２﹒８９億元，按日大增

近６０％。平保（０２３１８）急升７﹒７％報５９﹒２５元，為全日表現最好藍籌。瑞銀相信

，內險股的長期新業務價值增長來自經紀生產力改善和產品定位，平保為其首選股，認為公司改

革初見成效，有助穩固長遠發展，予目標價８２元，為「買入」評級。這意味潛在升幅達四成。



＊Ａ場復市，金融股護盤＊



五一假期結束，祖國股市今日為５月首個交易日，低開高收報捷。不過，滬深走勢分化，滬

綜指在金融、軍工、醫藥等板塊集體出手護盤，尤其是銀行板塊出現近來罕見的強勁升浪，令滬

綜指開市不久後即倒彈，午後升幅擴大，全日收升０﹒８２％，報３３５０﹒４６點，沒有護盤

力量支援的深市則下跌，深成指跌０﹒５７％，創業板指更瀉１﹒１６％。兩市全日成交

１１７１７億元人民幣，較假期前最後交易日增長４﹒９％，連續第２０個交易日突破１萬億，

外資則淨流出超過１４億元。

４月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得４９﹒５，低於３月０﹒５個百分點，２

月以來首次落至收縮區間，走勢與國家統計局公布的製造業ＰＭＩ一致，反映製造業復甦基礎仍

不穩固。



＊本地銀行加Ｐ息，銀行股整體上揚＊



美國聯儲局宣布加息２５點子後，香港上海滙豐銀行最快宣布，由明日（５日）起，上調港

元最優惠利率１２﹒５點子，由年利率５﹒６２５厘調高至５﹒７５厘。滙豐對上一次於

２０２２年１２月１６日調整港元最優惠利率，當時加息２５點子。

隨後中銀香港及渣打銀行（香港）分別宣布上調最優惠利率。中銀香港自下周一（８日）起

，將港元最優惠利率由年利率５﹒６２５厘調高至５﹒７５厘。港元活期儲蓄存款利率由年利率

０﹒６２５厘調高至０﹒７５厘。渣打則由下周一起，將港元最優惠貸款利率上調０﹒１２５厘

，由年息５﹒８７５厘，調升至年息６﹒００厘。同時，港元儲蓄戶口利率亦會由年息

０﹒６２５厘上調至年息０﹒７５厘。

匯控（００００５）周二（２日）交出勝預期的業績後，股價兩日累升４﹒８％，今早再升

至５９﹒０５元逾兩個月新高，惟升勢未能持續，收盤回吐０﹒３％。渣打（０２８８８）全日

亦跌０﹒６％，惟中銀香港（０２３８８）升０﹒８％。其他本地銀行股全體上揚，東亞

（０００２３）漲３﹒６％，大新銀行集團（０２３５６）升１﹒３％，恒生（０００１１）升

０﹒７％。

中資銀行股走勢亦強勁，工行（０１３９８）升５﹒１％，農行（０１２８８）漲５％，中

行（０３９８８）升４﹒２％，建行（００９３９）升４﹒１％。



＊消費增長強勁，惟受惠股反高潮急跌＊



「五一」假期，內地消費增長強勁，全國各大城市重點商圈人流量明顯增長，旅遊出行、酒

店住宿、影視娛樂都呈現出較高漲幅，大都回復至疫情前２０１９年的水平。

文旅部數據顯示，「五一」假期全國國內旅遊人次和旅遊收入均超過２０１９年同期。國內

旅遊出遊合計２﹒７４億人次，同比增長７０﹒８３％，恢復至２０１９年同期的

１１９﹒０９％；實現國內旅遊收入１４８０﹒５６億元（人民幣．下同），同比增長

１２８﹒９０％，恢復至２０１９年同期的１００﹒６６％。

商務部表示，五一假期期間，消費熱情高漲，全國重點零售和餐飲企業銷售額按年增長

１８﹒９％。

電影「五一檔」票房１５﹒１８億元，遠超去年同期，但不敵２０２１年的１６﹒７３億元

及２０１９年的１５﹒２７億元，居中國影史同期第三。

中國民航局數據顯示，４月２９日至５月３日，民航運輸旅客９４１﹒２萬人次，日均運輸

１８８﹒２萬人次，比２０２２年「五一」假期日均數３１﹒０萬人次增長５０８％。

消費火爆，惟一眾受惠股卻反高潮急跌，攜程集團（０９９６１）跌３％，中國中免

（０１８８０）跌５％，華潤啤酒（００２９１）挫４﹒８％，為表現最差藍籌。南航

（０１０５５）挫２％，國航（００７５３）跌１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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