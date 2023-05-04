《經濟通通訊社４日專訊》央企附屬魯西化工（深：０００８３０）旗下位於山東聊城高新

區的雙氧水廠房於周一（１日）中午發生爆炸，共造成９人死亡、１人受傷，另仍有１人失蹤。

魯西化工表示，將深刻吸取事故教訓，全力救治傷員，進一步加強公司生產安全環保管理，堅決

防止類似事故再次發生，並向事故罹難員工表示沉痛哀悼，向罹難員工家屬表示深切慰問，向受

傷員工及其家庭深表歉意。

魯西化工為中化集團旗下Ａ股上市公司，股價現跌５﹒９％，報１１﹒２８元（人民幣．下

同），創兩年半股價新低。

官方通報事故原因指，初步分析是雙氧水裝置工作液配置釜用於回收工作液時，吸入大量

７０％濃度雙氧水，釜內可能存在雜質造成雙氧水劇烈分解，引發配置釜超壓爆炸，造成現場人

員傷亡，並波及相鄰企業辛醇儲罐及部分管線洩漏燃燒。

雙氧水公司成立於２０１９年８月１９日，雙氧水產能每年４０萬噸，去年實現營業收入

１０﹒９２億元，佔魯西化工全年營收的３﹒６％。公司稱事故造成的直接損失尚在統計中，公

司已向保險公司申報理賠，公司目前停產及關聯裝置包括雙氧水、己內酰胺．尼龍６、多元醇裝

置，具體復工時間待科學評估確定，預計不會被實施其他風險警示。（ｅｙ）

