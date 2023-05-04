《經濟通通訊社４日專訊》隨著債務風險仍無消退跡象，內地發展商在港股遭遇停牌潮，而

它們在Ａ股的退市風險亦愈來愈大。滬深兩市今天多家內地發展商上市公司因２０２２年報相關

原因而被實施風險警示，即俗稱「戴帽」，相關股票停牌一日，明天（５日）復牌後單日漲跌幅

限制為５％。

被「戴帽」的上市房企理由有所不同，世茂股份（滬：６００８２３）、陽光城

（深：０００６７１）、粵泰股份（滬：６００３９３）因內部控制審計報告遭會計事務出具否

定意見，所以被實施其他風險警示；美好置業（深：０００６６７）因最近三個會計年度淨利潤

為負值，且去年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性，被實施其他風險警示。

另有一些房企的退市風險更大，如宋都股份（滬：６０００７７）公布，去年年報遭審計機

構出具無法表示意見，被實施退市風險警示；至於泛海控股（深：００００４６）和新華聯

（深：０００６２０）情況更為險峻，其截至２０２２年底歸屬於上市公司股東的淨資產為負值

，即資不抵債，因此被實施退市風險警示，而且泛海控股股票收盤價連續１１個交易日低於１元

，若股價再無改善，約三周後就會因跌破面值而被退市。（ｅｙ）



