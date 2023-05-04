《經濟通通訊社４日專訊》理想汽車（０２０１５）關聯公司北京車和家信息技術有限公司
申請註冊「ＭｉｎｄＧＰＴ」商標，國際分類為運輸工具、網站服務，當前商標進度均為申請中
。（ｄｗ）
etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多
04/05/2023 10:13
【ＡＩ熱潮】理想汽車申請ＭｉｎｄＧＰＴ商標
《經濟通通訊社４日專訊》理想汽車（０２０１５）關聯公司北京車和家信息技術有限公司
申請註冊「ＭｉｎｄＧＰＴ」商標，國際分類為運輸工具、網站服務，當前商標進度均為申請中
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