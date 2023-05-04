《經濟通通訊社４日專訊》５８同城、安居客發布《２０２３年青年置業報告》顯示，有

６８﹒５％的青年擁有可以支付３０％及以上首付的存款，約兩成青年的置業需求較為急切，打

算在今年內購房。

數據顯示，約兩成青年的置業需求較為急切，打算在今年內購房。４６﹒５％的青年打算在

１－２年內買房，３３﹒２％的青年在３－５年內有購房計劃。

以目前存款來看，有６８﹒５％的青年擁有可以支付３０％及以上首付的存款，選擇希望支

付三成首付的青年佔比最高。

報告指，改善居住環境成為青年置業主要動力，４６﹒７％的青年為改善目前的居住環境；

因為結婚、子女教育而購房佔比分別在２０％左右；出於房產保值升值而購房的青年們佔比不足

一成。

問卷調查了為１９８５－２００５年出生的青年，工作城市分布在一線城市及部分熱門二線

城市。參與調研的青年學歷以本科為主，佔比７４﹒７％。收入方面，４６﹒７％的青年的月收

入範圍在５００１－１００００元（人民幣．下同），３１﹒７％的青年的月收入在１０００１

－１５０００元。（ｄｗ）

