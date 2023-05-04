  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

04/05/2023 11:54

《中國房產》報告：近七成青年有３０％首付存款，兩成冀年內買房

　　《經濟通通訊社４日專訊》５８同城、安居客發布《２０２３年青年置業報告》顯示，有
６８﹒５％的青年擁有可以支付３０％及以上首付的存款，約兩成青年的置業需求較為急切，打
算在今年內購房。
　　數據顯示，約兩成青年的置業需求較為急切，打算在今年內購房。４６﹒５％的青年打算在
１－２年內買房，３３﹒２％的青年在３－５年內有購房計劃。
　　以目前存款來看，有６８﹒５％的青年擁有可以支付３０％及以上首付的存款，選擇希望支
付三成首付的青年佔比最高。
　　報告指，改善居住環境成為青年置業主要動力，４６﹒７％的青年為改善目前的居住環境；
因為結婚、子女教育而購房佔比分別在２０％左右；出於房產保值升值而購房的青年們佔比不足
一成。
　　問卷調查了為１９８５－２００５年出生的青年，工作城市分布在一線城市及部分熱門二線
城市。參與調研的青年學歷以本科為主，佔比７４﹒７％。收入方面，４６﹒７％的青年的月收
入範圍在５００１－１００００元（人民幣．下同），３１﹒７％的青年的月收入在１０００１
－１５０００元。（ｄｗ）

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金