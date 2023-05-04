《經濟通通訊社４日專訊》５８同城、安居客發布《２０２３年青年置業報告》顯示，有
６８﹒５％的青年擁有可以支付３０％及以上首付的存款，約兩成青年的置業需求較為急切，打
算在今年內購房。
數據顯示，約兩成青年的置業需求較為急切，打算在今年內購房。４６﹒５％的青年打算在
１－２年內買房，３３﹒２％的青年在３－５年內有購房計劃。
以目前存款來看，有６８﹒５％的青年擁有可以支付３０％及以上首付的存款，選擇希望支
付三成首付的青年佔比最高。
報告指，改善居住環境成為青年置業主要動力，４６﹒７％的青年為改善目前的居住環境；
因為結婚、子女教育而購房佔比分別在２０％左右；出於房產保值升值而購房的青年們佔比不足
一成。
問卷調查了為１９８５－２００５年出生的青年，工作城市分布在一線城市及部分熱門二線
城市。參與調研的青年學歷以本科為主，佔比７４﹒７％。收入方面，４６﹒７％的青年的月收
入範圍在５００１－１００００元（人民幣．下同），３１﹒７％的青年的月收入在１０００１
－１５０００元。（ｄｗ）
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