《經濟通通訊社４日專訊》據公司最近提交的文件，折扣電商平台拼多多和Ｔｅｍｕ的所有
者拼多多，將總部從中國遷至愛爾蘭。
最新文件顯示，該公司的「主要行政辦公室」在都柏林。而２月份的文件還顯示該公司所列
的地址是上海。（ｄｗ）
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04/05/2023 14:10
【中概焦點】拼多多及Ｔｅｍｕ將總部從中國遷至愛爾蘭
《經濟通通訊社４日專訊》據公司最近提交的文件，折扣電商平台拼多多和Ｔｅｍｕ的所有
者拼多多，將總部從中國遷至愛爾蘭。
最新文件顯示，該公司的「主要行政辦公室」在都柏林。而２月份的文件還顯示該公司所列
的地址是上海。（ｄｗ）
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