《經濟通通訊社４日專訊》據公司最近提交的文件，折扣電商平台拼多多和Ｔｅｍｕ的所有

者拼多多，將總部從中國遷至愛爾蘭。

最新文件顯示，該公司的「主要行政辦公室」在都柏林。而２月份的文件還顯示該公司所列

的地址是上海。（ｄｗ）

