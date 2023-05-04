《經濟通通訊社４日專訊》據中指研究院，五一假期房地產銷售整體表現平淡，根據中指數
據，五一期間（４月２９日－５月３日），代表城市成交規模較去年五一假期增長約２５％，其
中多個城市受低基數影響，同比增幅較大，但整體較２０１９年同期降幅仍超兩成。（ｄｗ）
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04/05/2023 15:35
《中國房產》中指院：五一假期樓市平淡，較疫情前降幅逾兩成
《經濟通通訊社４日專訊》據中指研究院，五一假期房地產銷售整體表現平淡，根據中指數
據，五一期間（４月２９日－５月３日），代表城市成交規模較去年五一假期增長約２５％，其
中多個城市受低基數影響，同比增幅較大，但整體較２０１９年同期降幅仍超兩成。（ｄｗ）
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