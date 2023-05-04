《經濟通通訊社４日專訊》據中指研究院，五一假期房地產銷售整體表現平淡，根據中指數

據，五一期間（４月２９日－５月３日），代表城市成交規模較去年五一假期增長約２５％，其

中多個城市受低基數影響，同比增幅較大，但整體較２０１９年同期降幅仍超兩成。（ｄｗ）

