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AH股新聞

04/05/2023 15:27

《中國要聞》韓正出席英國國王加冕儀式，７－１２日訪葡萄牙荷蘭

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國外交部發言人毛寧宣布，應英國國王查理斯三世邀請，國家
主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席周六（６日）在倫敦舉行的國王加冕儀式。之後韓
正將於５月７日至１２日訪問葡萄牙、荷蘭。
　　英國外相祁湛明早前表示，預計在周末出席英王查理斯三世的加冕典禮期間，與韓正會面，
屆時將討論一系列事情，包括英方有批評意見的領域。（ｊｔ）

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