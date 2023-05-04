《經濟通通訊社４日專訊》中國外交部發言人毛寧宣布，應英國國王查理斯三世邀請，國家

主席習近平特別代表、國家副主席韓正將出席周六（６日）在倫敦舉行的國王加冕儀式。之後韓

正將於５月７日至１２日訪問葡萄牙、荷蘭。

英國外相祁湛明早前表示，預計在周末出席英王查理斯三世的加冕典禮期間，與韓正會面，

屆時將討論一系列事情，包括英方有批評意見的領域。（ｊｔ）

