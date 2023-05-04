《經濟通通訊社４日專訊》美國銀行業危機再燃，加上美聯儲一如預期宣布再加息２５點，

滬深股市復市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒５１％，報３３０６﹒４８點，暫守

三千三，深成指低開０﹒２５％，互聯網板塊造好，石油股走低。

美聯儲一如預期宣布再加息，聯邦基金利率目標區間上調２５個基點到５％至５﹒２５％之

間，為２００７年８月以來最高。美聯儲自２０２２年３月以來已連續十次加息，累計加息幅度

達５００個基點。聯儲局的會後聲明暗示經過連續十次加息後，可能會按兵不動，暫停加息。

五一長假後，人民銀行今日進行３３０億元７天期逆回購，即今日收水高達５２９０億元。

公開市場本周共７２７０億元逆回購到期，其中今日到期５６２０億，明天（５日）到期

１６５０億。

中國國家統計局在假期期間公布，中國４月份官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）僅為

４９﹒２，比上月下降２﹒７個百分點，時隔三個月再度跌破榮枯線，進入萎縮區間，當局解讀

稱這主要是受市場需求不足和一季度製造業快速恢復形成較高基數等因素影響。（ｅｙ）

