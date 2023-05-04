《經濟通通訊社４日專訊》今日公布的４月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得

４９﹒５，低於３月０﹒５個百分點，２月以來首次落至收縮區間，反映製造業復甦基礎仍不穩

固，且走勢與國家統計局公布的製造業ＰＭＩ一致。

盡管五一假期內地消費勢頭強勁，但中國經濟復甦力度仍不及預期，而外圍方面美國銀行業

危機再燃，加上美聯儲一如預期宣布再加息２５點，種種不利消息下Ａ股先是小幅低開，滬綜指

三千三關見危，不過金融、軍工、醫藥等板塊集體出手護盤，令滬綜指開市不久後即倒彈，半日

收升０﹒５６％，報３３４１﹒７３點，不過深成指則跌０﹒７３％，創業板指同瀉１﹒３４％

。

復市第一天，滬深兩市半日成交７７３２億元（人民幣．下同），較假期前最後交易日同時

段增長１１％，陸股通淨流出超過１２億元。



＊四大行升幅驚人＊



陸股通重啟首日，四大行升幅驚人，中國銀行（滬：６０１９８８）飆６％，農業銀行

（滬：６０１２８８）升４﹒１％，工商銀行（滬：６０１３９８）升３﹒４％，建設銀行

（滬：６０１９３９）升２﹒９％。

保險股今早同樣大力拉漲，銀保監發布２０２２年度保險業償付能力監管工作情況，顯示保

險業運行平穩，２０２２年末，保險業綜合償付能力充足率為１９６％，遠高於１００％的達標

線。中國太保（滬：６０１６０１）飆８﹒１％，中國人保（滬：６０１３１９）升４﹒５％，

新華保險（滬：６０１３３６）升３﹒９％，中國平安（滬：６０１３１８）升３﹒１％，中國

人壽（滬：６０１６２８）升３％。



＊旅遊股節後遭拋＊



在美國銀行業危機再度燃起後，美國聯儲局一如預期加息２５基點，且主席鮑威爾指普遍官

員仍認為通脹高企，未有完全排除繼續加息可能性。在內地五一長假期間，國際油價累計下跌幅

度近一成，Ａ場油股復市後下跌，中海油（滬：６００９３８）挫１﹒８％，中石化

（滬：６０００２８）、中石油（滬：６０１８５７）跌０﹒９％。

長假結束，Ａ場旅遊股遭資金拋售，麗江股份（深：００２０３３）跌停，雲南旅遊

（深：００２０５９）挫８﹒１％，西安旅遊（深：０００６１０）跌７﹒９％，西藏旅遊

（滬：６００７４９）挫７﹒４％，中國中免（滬：６０１８８８）則跌４﹒５％。（ｅｙ）

